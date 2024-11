ALESSANDRO FABIAN NON GAREGGERÀ ALL&RSQUO;IRONMAN COZUMEL

Alessandro Fabian annuncia che non prenderà parte all’Ironman Cozumel, in programma domani nell’omonima isola sulle coste del Quintana Roo, in Messico. Il vicecampione europeo sulla media distanza, nei giorni scorsi è stato sorpreso da una forte infezione intestinale, che gli ha procurato una severa disidratazione, curata grazie al lavoro dei medici di un ospedale privato della zona.La delusione per il Padovano è doppia, se si considera che si era recato in territorio messicano, sull’altopiano di Veracruz da inizio ottobre.“Sono molto dispiaciuto, perché era la prima volta che mi allenavo per un Ironman ed ero proprio curioso di testare la mia competitività. Ha commentato Fabian - ho fatto grossi sacrifici per prepararmi a questa gara, primo fra tutti la lontananza dalla mia famiglia per un lungo periodo, ma sono costretto ad alzare bandiera bianca, perchè preferisco non sottoporre il corpo ad un ulteriore stress dopo l’ultimo ricovero. In ogni caso il lavoro fatto in altura qui sono certo che mi tornerà utile per la prossima stagione”. Anche se allo start delle 7:30 locali (14:30 italiane) lui non ci sarà, quello con l’Ironman è solo un appuntamento rimandato.