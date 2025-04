AF Corse svela formazione per Campionato Italiano Gran Turismo

AF Corse si presenterà al via della stagione 2025 del Campionato Italiano Gran Turismo in forze, schierando quattro Ferrari 296 GT3 nella serie Endurance e una in quella Sprint. A dividere l'abitacolo della 296 GT3 numero 51, che sarà iscritta in classe Pro-Am, saranno Mahaveer Raghunathan e Lorenzo Ferrari, che prenderanno parte a tutti e otto gli appuntamenti in programma. Nelle quattro tappe del campionato Endurance si unirà loro Riccardo Ponzio. Due saranno gli equipaggi iscritti in classe Am. Sulla 296 GT3 numero 50 ci saranno Simon Mann, Christoph Ulrich e Edoardo Borelli, mentre sulla vettura numero 83 si alterneranno alla guida Jason Ambrose, David McDonald e Francesco Castellacci. Infine, la 296 GT3 numero 62 vedrà al via l'equipaggio composto da Ibrahim Badawy, Leonardo Colavita e David Vidales, che a loro volta saranno iscritti in classe Pro-Am.