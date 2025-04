Abodi "per tennis italiano momento unico, spero sia costante"

"Per il tennis italiano è un momento unico nella storia, mi auguro rimanga una costante perché qui non si tratta dell'espressione di un solo talento ma si tratta dell'espressione di una qualità, di un contesto che è cresciuto progressivamente e che ha determinato anche l'eccellenza assoluta. Un movimento che ha una media straordinaria. Non è un caso che siamo campioni del mondo al maschile e al femminile". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, intervenendo al talk organizzato dall'agenzia ANSA al 'Villaggio IN Italia' di Taranto, settima tappa del tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci. "Non è un caso - ha aggiunto - che siamo teatro dei più grandi avvenimenti, le finali Atp, da quest'anno anche la finale della coppa Davis. Mi auguro anche di portare qui il grande tennis al femminile perché abbiamo dimostrato, non solo a Parigi con la vittoria nel doppio, quanta strada sia stata fatta. E lo vediamo nel tennis giovanile dove c'è già un ricambio pronto. Siamo la nazione che ha il maggior numerno di tennisti tra i primi cento ed è un altro indicatore". Il ministro ha poi parlato di Jannik Sinner definendolo una "persona straordinaria". "Dopo una vittoria esaltante nell'Australian Open - ha evidenziato - il suo primo pensiero è stato quello di andare a consolare il suo avversario in finale, non si vede da nessuna parte. Jannik è concentrato su se stesso ma anche sul contesto. Ha gli stimoli per fare sempre meglio, certe volte sembra finto, fa emergere tutte le qualità sportive e umane, è esemplare". "Credo - ha sostenuto ancora Abodi - che anche questa esperienza (della sospensione per il caso Clostebol, ndr) che ha vissuto, frutto di una negligenza di una persona del suo staff, abbia dimostrato tutto il suo valore. Non ha smesso di sorridere. Questi tre mesi passati lo hanno maturato ulteriormente, è ancora più forte, anche come carattere. Lo vedremo a Roma e questa sarà una gioia, soprattutto per il torneo, che è un'eccellenza".