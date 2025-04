A Matera Vivicittà con una passeggiata di 3,5 km tra i Sassi

Una passeggiata non competitiva di tre 3,5 chilometri tra i rioni Sassi e il centro storico, all'insegna della sostenibilità, dei diritti umani e della Pace, caratterizzerà a Matera domenica 6 aprile l'edizione 2025 del ''Vivicittà'', ''la corsa più grande del mondo'' organizzata dalla Uisp. La manifestazione sportiva, aperta alla partecipazione di famiglie, scuole e di cittadini di diverse fasce di età, prenderà il via da piazza San Pietro Caveoso con un percorso che raggiungerà strade e piazze del centro e con ritorno nei rioni Sassi. L'evento, giunto alla 41/a edizione, contribuirà, attraverso un euro prelevato dalla quota di iscrizione fissata in sei, ma con sconti per famiglie e ultrasessantacinquenni, di sostenere progetti e attività di associazione di volontariato in Palestina. I partecipanti riceveranno una maglietta, a scelta, con i colori della bandiera della pace. Michele Di Gioia, presidente del comitato territoriale Uisp e Giuseppe Pecora, presidente del Comitato territoriale, nel ribadire le finalità dell'iniziativa, hanno ricordato - nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta stamani nella sala Mandela del Comune - quale sia la portata della pratica sportiva e di corretti stili di vita che devono coinvolgere le diverse generazioni.