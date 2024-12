A Caivano la pista di ghiaccio gratuita di Sport e Salute

La magia del Natale illumina Caivano. Atmosfera di festa al centro sportivo Pino Daniele dove fino al 7 gennaio Sport e Salute ha allestito una pista di pattinaggio sul ghiaccio. "Neve al Sole" il nome scelto come la canzone del famoso cantautore a cui è dedicato il centro. Un luogo dove divertirsi e passare le festività in piena felicità. Dalle 10 del mattino e fino alle 22 grandi e bambini potranno vivere giornate indimenticabili Saranno coinvolte le scuole, le parrocchie e tutta la comunità. Si potrà pattinare gratuitamente come nella filosofia "Illumina": spazi creativi dove si fondono sport e felicità in piena libertà. Ci auguriamo possa essere un ricordo indelebile in un posto magico.