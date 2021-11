L'abbraccio dei piloti della MotoGP saluta Vale Rossi

Subito dopo aver tagliato il traguardo della sua ultima gara in MotoGP, Valentino Rossi si è fermato sotto la curva gialla di Valencia per salutare i suoi tifosi. E ad accoglierlo ha trovato anche tutti gli altri piloti, che hanno voluto abbracciarlo prima di vederlo partire per nuove avventure a quattro ruote. Poi, il pesarese, commosso, ha percorso tra fuochi d'artificio e fumogeni il giro di rientro salutando metaforicamente tutti gli appassionati di moto, con ben in vista il suo "Grazie" sul retro della tuta. Una volta nella corsia box, una marea di persone lo ha atteso, prima di portarlo in trionfo.