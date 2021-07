Tokyo, nuoto: Pellegrini nella storia, quinta finale olimpica nei 200 sl

TOKYO 2020

L’azzurra si qualifica con il settimo tempo utile (1’56’’44). Quinta finale olimpica per lei: un record per una donna in questo sport

Per la quinta volta consecutiva Federica Pellegrini vola alla finale olimpica nei 200 metri stile libero. Non era mai capitato a una donna nella storia del nuoto. Nella sua gara preferita la ‘Divina’ supera la semifinale anche ai Giochi di Tokyo 2020 grazie al settimo tempo in 1’56’’44 (terza nella sua gara). Pellegrini è stata argento nel 2004, oro nel 2008, quinta nel 2012 e quarta nel 2016; ora tenterà l’ultima impresa per chiudere il cerchio nel migliore dei modi.

Grande la commozione a fine gara: "Non era l'obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade", ha spiegato Federica in lacrime. "Era - ha aggiunto - un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo - ha ripetuto più volte - l'obiettivo di questa Olimpiade". E ancora: "Sono strafelice. E' tutto molto bello - ha detto ai microfoni della Rai -. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile".

LA GARA

La deludente prestazione nella batteria doveva essere in qualche modo riscattata: è così è stato. Federica Pellegrini conquista la finale 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per lei si tratta della quinta volta di fila ai Giochi: record assoluto per una donna nella storia del nuoto mondiale nella stessa gara. In questo sport, per dare le proporzioni, una statistica del genere aveva visto protagonista in passato solamente un “certo” Michael Phelps (nei 200 farfalla). La sua gara di specialità la vede strappare il settimo tempo di 1’56’’44: terza posizione nella seconda semifinale e penultimo posto valido complessivamente. Un’ottima risposta dal punto di vista caratteriale dopo le difficoltà patite ieri, nonostante una prestazione non esattamente clamorosa nemmeno in semifinale, ma comunque decisamente migliore rispetto all’1’57’’33 di ieri.



Pellegrini è commossa a fine gara. Questo record individuale è, di fatto, il grande obiettivo che si era prefissata prima di partire per il Giappone. Nonostante le varie recenti difficoltà, alla soglia dei 33 anni Federica disputerà l’ennesimo atto conclusivo nella sua disciplina preferita. Una vera e propria impresa per lei, che ora andrà alla caccia di un altro (per quanto difficilissimo) capolavoro: un altro podio olimpico. Per quella che, a meno di incredibili (e ben accetti) colpi di scena, sarà la sua ultima finale olimpica nei 200 sl. Sarà durissima; ma con una tale resilienza nulla è impossibile per la “Divina”. L’appuntamento sarà nella prossima notte italiana.