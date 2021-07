Tokyo 2020, Simone Biles rinuncia anche a due finali individuali

Simone Biles ha deciso di rinunciare alle finali individuali del volteggio e delle parallele asimmetriche in programma domani ai Giochi di Tokyo. "Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno per capire se partecipare alle finali del corpo (2 gosto) e della trave (3 agosto). Restiamo vicini a Simone che sta affrontando con coraggio e grazia questa situazione inattesa", ha spiegato la federazione americana di ginnastica artistica.