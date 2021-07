Tokyo 2020, Simone Biles non ce la fa: la star si ritira dal concorso all-around

La ginnastica artistica a Tokyo 2020 perde un pezzo importante: Simone Biles non difenderà il suo titolo olimpico nel concorso all-around alle Olimpiadi giapponesi. La superstar americana della ginnastica si è ritirata dalla competizione per concentrarsi sul suo benessere mentale. La decisione arriva il giorno dopo che Biles si è ritirata dalla finale della prova a squadre femminile dopo una rotazione perchè sentiva di non essere mentalmente pronta.