Simone Biles e il ritiro: "Valgo più dei miei successi, grazie del vostro amore"

Simone Biles torna a parlare dopo i due ritiri da Tokyo 2020: "L'amore e il supporto che mi avete dato mi ha fatto realizzare che valgo più dei miei successi e della mia ginnastica. Una cosa in cui non avevo mai creduto prima". La ginnasta statunitense era finita sotto i riflettori dopo la doppia decisione di ritirarsi per il suo "benessere mentale" dal concorso a squadre e dall'all-around che si terrà oggi.