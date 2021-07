Tokyo 2020, programma e calendario del 24 luglio: occhi su scherma e ciclismo

A Tokyo 2020, dopo la cerimonia d'apertura, si comincia a fare sul serio. Tantissimi gli atleti impegnati in Giappone nella prima vera giornata olimpica: spuntano su tutte le prove di ciclismo, scherma e taekwondo. Nibali e i suoi compagni saranno chiamati alla prova su strada, mentre spada femminile e sciabola maschile si apriranno e chiuderanno in nove ore. Via anche al tennis con Errani, Fognini e Sonego.