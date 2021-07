Tokyo 2020, Pilato shock: squalificata nei 10 rana

NUOTO DONNE

La speranza azzurra era stata protagonista di una brutta batteria, chiusa con il quinto tempo

Clamorosa sorpresa in negativo per il nuoto azzurro. Si conclude nel peggiore dei modi l'esordio olimpico di Benedetta Pilato. La sedicenne tarantina, detentrice del record del mondo nei 50 rana, è stata squalificata nelle batterie dei 100 rana al termine di una gara in cui aveva chiuso al quinto posto. Nella stessa gara Martina Carraro conclude al terzo posto la batteria con l'accesso al turno successivo, la semifinale.

PILATO: "NON SO COSA SIA SUCCESSO"

"Gara orribile. Mi sono stancata tantissimo. Mi sentivo bene nel riscaldamento. Non ho idea di cosa è successo, è andata così". Così Benedetta Pilato dopo la squalifica ricevuta nei 100 rana femminili ai Giochi di Tokyo. La tarantina aveva chiuso la sua batteria con il quinto tempo. "Troppa pressione? Può darsi. Ora vediamo a mente fredda", ha spiegato ai microfoni di Raisport.