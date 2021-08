Tokyo 2020, Jacobs nella storia: primo finalista italiano nei 100 metri piani ai Giochi

ELIMINATO TORTU

Il 26enne chiude con il terzo tempo complessivo in 9’’84 (primato europeo), Tortu non ce la fa: 10’’16

Lamont Marcell Jacobs entra nella storia dell’atletica: è il primo italiano a raggiungere una finale dei 100 metri piani alle Olimpiadi. In semifinale il 26enne chiude terzo, correndo in 9’’84 e sbriciolando il suo record ottenuto ieri (primato europeo), e agguanta così il terzo tempo complessivo. Niente da fare, invece, per Filippo Tortu: 10’’16 e settimo nella sua gara. Alle 14.50, l’appuntamento con il sogno medaglia. Getty Images

Quante emozioni in meno di 10 secondi. E quanti record! Lamont Marcell Jacobs è a dir poco fenomenale nella semifinale dei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 26enne nativo di El Paso riscrive, in un colpo solo, per due volte (se non addirittura tre) la storia dell’atletica leggera italiana. E anche europea.

È il primo azzurro di sempre a raggiungere la finale olimpica in questa prestigiosa disciplina; ma non solo. Fa letteralmente a pezzi il suo stesso primato italiano ottenuto solamente ieri: straordinario il suo 9’’84, che non vuol dire solamente terzo tempo complessivo (ancorché primo tra i ripescatati) tra le tre semifinali disputate, ma addirittura record d’Europa. Veramente pazzesco Jacobs, che abbassa di ben 10 centesimi quella cifra fatta segnare sul cronometro che, solamente 24 ore fa, sembrava già un’impresa avere totalizzato; per quanto avesse la sensazione di essersi risparmiato. La sua progressione è disarmante. L’atleta cresciuto a Desenzano sul Garda, seppur non perfetto in partenza, vola letteralmente verso il traguardo, arrivando solamente appena dietro al cinese Su Bingtian (record asiatico) e lo statunitense Ronnie Baker, i quali corrono addirittura in 9’83’’.

Per un atleta italiano che corona un successo clamoroso, ci può essere invece un po’ di delusione per Filippo Tortu. Il 23enne milanese non riesce ad andare oltre il 10’’16 fatto segnare nella propria semifinale disputata, dove arriva settimo. I margini di crescita per lui ci sono eccome. E l’obiettivo di potere arrivare, quantomeno, a dove è appena giunto il suo connazionale potrà essere abbastanza tranquillamente alla sua portata in occasione di Parigi 2024.

LA MAMMA ESULTA: "IL NUOVO BOLT"

"Sono emozionantissima, sapevo che avrebbe fatto bene". È la prima reazione della mamma di Marcell Jacobs, che ha seguito la semifinale olimpica del figlio in tivù da Desenzano del Garda, nel Bresciano dove Jacobs vive. "Ora vediamo la finale" spiega la donna che ieri aveva pronosticato un risultato sotto i 9"90. "Vedo il nuovo Usain Bolt" ha aggiunto mamma Viviana.