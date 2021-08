Tokyo 2020, Jacobs chiarisce: "Vivrò per sempre in Italia"

cuore azzurro

Dopo le parole della fidanzata, il campione olimpico nei 100 metri conferma l'intenzione di non trasferirsi negli Usa

Marcell Jacobs chiarisce la sua posizione in merito a un possibile trasferimento negli Usa: "Io vivrò per sempre in Italia, che é il mio Paese. Andrà negli Stati Uniti per andare a trovare mio padre, con il quale ho solo recentemente recuperato un rapporto che per me è importantissimo e al quale voglio dedicare del tempo, ma la mia vita, la mia famiglia e il mio futuro sono esclusivamente legati all'Italia". Getty Images

La nota, diffusa dal suo manager, segue le parole della fidanzata, Nicole Daza, che a Repubblica aveva detto: "Andare in America ci piacerebbe tantissimo. Lui sceglierebbe Los Angeles, vedremo dove ci porterà il cuore...". L'Olimpiade di Jacobs non è ancora finita, il velocista è pronto all'impegno della staffetta 4x100 (giovedì alle 4.39), in cui sarà importante per l'Italia riuscire a qualificarsi per la finale.