Tokyo 2020: il programma di sabato 7 agosto

Con l'Italia fuori da tutte le finali a squadre, oggi Elia Viviani, dopo il bronzo nell'omnium, correrà nella madison insieme a Simone Consonni, uno dei quattro componenti della squadra che si è presa l'oro e il record del mondo, e i due puntano il podio. Nella lotta libera Abraham Conyedo è in corsa per il bronzo; nel karate Silvia Semeraro si gioca le sue carte nel +61 kg kumite. Migliorare il record di 38 medaglie complessive non pare davvero impossibile.