Tokyo 2020: il programma di giovedì 5 agosto

Gare, finali e tutti gli azzurri impegnati a tre giorni dalla fine delle Olimpiadi

Comincia con la 10 km di nuoto maschile e Gregorio Paltrinieri la lunga nottata olimpica che ci porterà fino alla finale dell'ominum maschile del ciclismo su pista col nostro portabandiera Elia Viviani. Da seguire la finale del kata di karate dove Viviana Bottaro ha grandi speranze per il bronzo, meno Angelo Crescenzo nel kumite. E poi il K1 200 metri di canoa con Manfredi Rizza, la marcia con Massimo Stano e la staffetta 4x100 maschile con Jacobs in cerca della finale.

PROGRAMMA E ORARI 5 AGOSTO

mercoledì 4 agosto 23.30 Nuoto di fondo - 10 km maschile - Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo

00.30 Golf - Torneo femminile, secondo giro - Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso

02.00 Atletica – Finali: salto triplo maschile (Dallavalle, Ihemeje), getto del peso maschile (Weir), 110 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile (Trost, Vallortigara), 4×100 femminile (Italia), 4×100 maschile (Italia). Decathlon: 110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta. Eptathlon: salto in lungo, tiro del giavellotto

02.00 Beach Volley – Semifinali maschile/femminile

02.00 Skateboard – Park maschile, qualificazioni e finale - Ivan Federico, Alessandro Mazzara

02.30 Canoa - Semifinali e finali: K1 200 metri maschile (Rizza), C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschile (Beccaro/Burgo)

03.00 Karate - Turni preliminari e ranking round: kata femminile (Bottaro). Turni preliminari: 67 kg maschile (Crescenzo)

03.00 Tuffi - 10 m femminile, semifinale (Di Maria)

03.30 Hockey su prato - Torneo maschile, finale bronzo

04.00 Lotta - Ripescaggi: 57 kg maschile, 57 kg femminile, 86 kg maschile. Ottavi e quarti di finale: 74 kg maschile (Chamizo), 53 kg femminile, 125 kg maschile

04.00 Tennistavolo - Gara a squadre femminile, finale bronzo

06.00 Volley - Torneo maschile, semifinale Brasile-Russia

06.15 Basket - Torneo maschile, semifinale Usa-Australia

07.00 Boxe - Finali: 57 kg maschile. Semifinali: 60 kg femminile, 52 kg maschile, 75 kg maschile

07.00 Pentathlon - Ranking round di scherma maschile e femminile (Micheli, Sotero)

08.00 Tuffi - 10 m femminile, finale

08.30 Ciclismo su pista - finali: Omnium maschile (Viviani), Keirin femminile. Ottavi e quarti di finale: Sprint maschile

08.30 Pallanuoto - Torneo femminile, semifinale Russia-Usa

09.30 Atletica - 20 km di marcia maschile (Fortunato, Stano, Tontodonati)

10.00 Calcio - Torneo femminile, finale per il bronzo

10.00 Karate - Semifinali e finali: kata femminile, 67 kg maschile. Turni preliminari, semifinali e finali: 55 kg femminile

10.00 Pallamano - Torneo maschile, semifinale Francia-Egitto

10.30 Arrampicata sportiva – Combinata maschile, finale

11.15 Lotta - Finali: 57 kg maschile, 86 kg maschile, 57 kg femminile. Semifinali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile

12.00 Atletica - Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri. Semifinali: 1500 metri maschile. Batterie: 4×400 femminile (Italia)

12.00 Baseball - Semifinale 2

12.00 Hockey prato - Torneo maschile, finale oro

12.30 Tennistavolo - Gara a squadre femminile, finale oro

12.50 Pallanuoto - Torneo femminile, Spagna-Ungheria

13.00 Basket - Torneo maschile, semifinale Francia-Slovenia

14.00 Beach volley - Semifinali maschile/femminile (2 partite)

14.00 Pallamano - Torneo maschile, Spagna-Danimarca

14.00 Volley - Torneo maschile, semifinale Francia-Argentina

22.30 Atletica - 50 km di marcia maschile (Agrusti, Caporsa, De Luca)

GLI AZZURRI IN GARA

Nuoto di fondo: 10km uomini: GREGORIO PALTRINIERI, MARIO SANZULLO

Golf: secondo giro donne: LUCREZIA COLOMBOTTO ROSSO, GIULIA MOLINARO

Atletica: staffetta 4x100 donne: ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA, GLORIA HOOPER, IRENE SIRAGUSA. staffetta 4x100 uomini: ESEOSA DESALU, MARCELL JACOBS, LORENZO PATTA, FILIPPO TORTU. alto donne, qualificazioni: ALESSIA TROST, ELENA VALLORTIGARA. triplo uomini, finale: ANDREA DALLAVALLE, CHIEBUKA IHEMEJE. peso uomini, finale: ZANE WEIR. marcia, 20km uomini: FRANCESCO FORTUNATO, MASSIMO STANO, FEDERICO TONTODONATI

Lotta: libera, ottavi/ finale 74 kg uomini: FRANK CHAMIZO

Skateboarding: Parj, turni preliminari/finale uomini: IVAN FEDERICO, ALESSANDRO MAZZARA

Canoa: K1 200m uomini, semifinali: MANFREDI RIZZA. K2 1000m uomini, semifinali: LUCA BECCARO, SAMUELE BURGO

Tuffi: piattaforma 10m donne, semifinali: SARAH JODOIN DI MARIA

Pentathlon moderno: individuale donne, scherma: ELENA MICHELI, ALICE SOTERO

Ciclismo su pista: Omnium 1/4 Scratch, Omnium 2/4 gara a tempo uomini: ELIA VIVIANI

Karate: kumite -67 kg, eliminazioni uomini: ANGELO CRESCENZO kata, ranking round donne: VIVIANA BOTTARO



GARE DA MEDAGLIA

Atletica: triplo uomini; peso uomini; 110 ostacoli uomini; 20km marcia uomini; asta donne; 400m uomini; eptathlon; decathon

Canoa: K1 200m uomini; C1 200m donne; K1 500m donne; K1 1000m uomini

Skateboard: park uomini

Tuffi: 10m donne

Ciclismo: Omnium maschile; Keirin donne

Pugilato: 57kg uomini

Hockey: finale uomini

Tennistavolo: squadre donne

Karate: kata donne; Kumite 67kg uomini; kumite 55kg donne

Lotta: 57kg uomini; 86kg uomini; 57kg donne

Arrampicata: combinata uomini