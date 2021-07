Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio

TOKYO 2020

Tutte le gare in cui saranno impegnati gli atleti azzurri: prosegue la caccia alle medaglie

Dopo l'oro di Vito Dell'Aquila nel taekwondo e l'argento di Luigi Samele nella sciabola, l'Italia si prepara ad affrontare la seconda giornata dei Giochi a caccia di nuove medaglie. Ecco il programma completo delle gare di domenica 25 luglio in cui saranno impegnati gli atleti azzurri. Dal volley femminile con la Egonu al Settebello, passando per la scherma, il nuoto con Detti, lo skeet femminile e l'Italbasket di Gallinari. Getty Images

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 25 LUGLIO:

00.01 SURF

- Gara maschile, primo e secondo round: Leonardo Fioravanti

02.00 VOLLEY

- Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Italia

02.00 CANOTTAGGIO

Quarti di finale:

- Singolo maschile: Gennaro Di Mauro

- Doppio femminile: Alessandra Patelli, Chiara Ondoli

Ripescaggi:

- Quattro di coppia femminile: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi, Stefania Gobbi

02.00 SCHERMA

- Fioretto femminile, turni preliminari e quarti di finale: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi

- Spada maschile: turni preliminari quarti di finale: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

02.00 TIRO A VOLO

- Skeet femminile, qualificazioni (day 1): Diana Bacosi, Chiara Cainero

- Skeet maschile, qualificazioni (day 1): Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti

02.30 TIRO CON L'ARCO

- Gara a squadre femminile, ottavi di finale: Italia (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati)

03.00 GINNASTICA ARTISTICA

- Qualificazioni femminili, prima suddivisione: Vanessa Ferrari, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio, Lara Mori

03.00 PALLANUOTO

- Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Italia

03.30 NUOTO

Finali:

- 400 misti maschile: Alberto Razzetti

- 400 stile libero maschile: Gabriele Detti

- 400 misti femminili: Ilaria Cusinato

Semifinali:

- 100 farfalla femminile: Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

- 100 rana maschile: Nicolò Martinenghi, Federico Poggio

03.40 BASKET 3X3

- Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Italia

04.00 BOXE

- 51 kg femminile, primo turno: Giordana Sorrentino vs Irismar Cardozo Rojad

04.00 JUDO

- 52 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale: Odette Giuffrida

- 66 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale: Manuel Lombardo

04.00 TENNIS

- Singolare femminile, primo turno: Camila Giorgi vs Jennifer Brady

- Singolare femminile, primo turno: Jasmine Paolini vs Petra Kvitova

- Doppio maschile, primo turno: Musetti/Sonego vs Andujar/Carballes Baena

05.00 VELA

Regate

- RS:X maschile: Mattia Camboni

- RS:X femminile: Marta Maggetti

- Laser Radial femminile: Silvia Zennaro

06.00 CANOA SLALOM

- Batterie: C1 maschile, K1 femminile: Stefanie Horn

06.00 CICLISMO SU STRADA

- Prova in linea femminile: Marta Bastianelli, Marta Cavalli, Elisa Longo Borghini, Soraya Paladin

06.40 BASKET

- Torneo maschile, fase a gironi: Germania vs Italia

06.45 TIRO CON L'ARCO

- Gara a squadre femminile: quarti di finale, semifinali, finali: eventuale Italia

07.25 BASKET 3X3

- Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Italia

08.00 BEACH VOLLEY

- Preliminari femminili: Menegatti/Orsi Toth vs Makroguzova/Kholomina

08.00 TUFFI

- 3 m syncro, finale: Elena Bertocchi/Chiara Pellacani

08.30 TIRO A SEGNO

- Carabina 10 metri maschile, qualificazioni e finale: Marco Suppini, Lorenzo Bacci

08.50 SOLLEVAMENTO PESI

- 61 kg maschile, gruppo A: Davide Ruiu

10.00 EQUITAZIONE

- Dressage individuale e a squadre, day 2: Francesco Zaza

10.00 JUDO

- 52 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Odette Giuffrida

- 66 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali: eventuale Manuel Lombardo

11.00 SCHERMA

- Fioretto femminile: semifinali e finali. Eventuali: Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi

- Spada maschile: semifinali e finali. Eventuali: Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

12.00 NUOTO

Batterie

- 100 dorso femminile: Margherita Panziera

- 200 stile libero maschile: Stefano Ballo, Stefano Di Cola

- 100 rana femminile: Martina Carraro, Benedetta Pilato

- 100 dorso maschile: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

- 400 stile libero femminile: Simona Quadarella

- 4×100 stile libero maschile: Italia

12.50 SOLLEVAMENTO PESI

- 67 kg maschile, gruppo A: Mirko Zanni

13.00 BEACH VOLLEY

- Preliminari maschili: Nicolai/Lupo vs Thole/Wickler

13.00 SOFTBALL

- Fase a gironi: Italia-Messico

13.00 BEACH VOLLEY

- Preliminari maschili: Carambula/Rossi vs Gibb/Bourne

23.30 TRIATHLON

- Gara maschile: Gianluca Pozzatti, Delian Stateff