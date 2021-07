Tokyo 2020, il programma di domenica 1 agosto

Dopo l'argento e i tre bronzi di ieri, si preannuncia un'altra giornata ricca di grandi eventi a Tokyo, sperando di poter festeggiare altre medaglie azzurre. Dall'atletica speranze nella finale di salto in alto con Tamberi mentre sarà più dura per Jacobs e Tortu (che prima dovranno correre le semifinali) nella prestigiosa finale dei 100 metri. Nel nuoto fari puntati sui 1.500 metri uomini con Paltrinieri, campione olimpico in carica, la 4x100 metri misti femminili, con l'ultima gara olimpica di Federica Pellegrini, e quella maschile. Nella scherma si punta sul fioretto a squadre maschile per rialzare una spedizione azzurra sin qui sotto le attese. Infine il golf con Migliozzi-Paratore, la vela con Silvia Zennaro e Italia-Venezuela di volley maschile. Ecco il programma di finali e gare del 1 agosto.

Getty Images