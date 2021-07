Tokyo 2020, canottaggio: Oppo e Ruta di bronzo

Si apre con una medaglia di bronzo la giornata olimpica dell’Italia a Tokyo. Stefano Oppo e Pietro Ruta concludono in terza posizione il canottaggio doppio maschile, nella categoria dei pesi leggeri. Gli azzurri si arrendono soltanto a un'Irlanda fortissima, in grado di fare la differenza nella seconda parte, e alla Germania. Per l’Italia si tratta della sedicesima medaglia in quest’edizione delle Olimpiadi, la nona di bronzo.