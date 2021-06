Tokyo 2020, calcio: la Francia convoca Kalulu. Gignac, Thauvin e Camavinga fuoriquota

TOKYO 2020

Le complicate convocazioni di Ripoll, ct dei transalpini, per i Giochi giapponesi

Gignac, Thauvin e Samavier: sono questi i tre fuoriquota scelti dalla Francia per il torneo olimpico di calcio a Tokyo 2020. Lo ha annunciato Sylvain Ripoll, selezionatore della squadra che andrà ai Giochi, che ha chiamato 18 giocatori sfruttando la possibilità dei fuoriquota. La stella della squadra olimpica sarà Camavinga, che Deschamps aveva pensato di portare ad Euro 2020. In lista anche il milanista Kalulu. Getty Images

La partecipazione di Camavinga comunque è un segno di parziale 'cedimento' dei club della Ligue1, restii a concedere i loro giocatori per il torneo in piena estate. Ripoll non ha nascosto di aver avuto diverse difficoltà dai club, alla fine ha dovuto ricorrere al... Messico: i Tigres hanno infatti lasciato liberi sia Thauvin che Gignac. Il Montpellier invece ha dato via libera al 29enne Savanier.

La lista completa. Portieri: Bernardoni (Angers), Larsonneur (Brest); difensori: Badiashile (Monaco), Caci (Strasburgo), Kalulu (Milan), Michelin (Lens). Saliba (Nizza), Sarr (Porto); centrocampisti: Camavinga (Rennes), Caqueret (Lione), Ikoné (Lille), Savanier (Montpellier), Thauvin (Tigres), Tousart (Hertha); attaccanti Gignac (Tigres), Gouiri (Nizza), Kolo Muani (Nantes), Nordin (Saint-Etienne).