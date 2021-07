Montano e Paltrinieri: un addio e un bentornato da brividi

Neppure il tempo di riprendersi dalle emozioni di Federica Pellegrini e ci pensano Aldo Montano e Gregorio Paltrinieri a far venire i brividi. Greg compie l’ennesima impresa, vissuta dalla mixed zone davanti a un televisore, cercando di impedire di essere impallati dai colleghi stranieri. Quando parte a cannone, in testa già dopo i primi 50 metri, la domanda è: terrà fino alla fine? Gli avversari si avvicinano vasca dopo vasca, ma lui non molla, tiene. Agli ultimi metri – lo sprint non è proprio il suo cavallo di battaglia – gli avversari faticano a staccarlo, anzi sembra addirittura avere le energie per toccare davanti a tutti. Alla fine quando arriva la conferma dell’argento, l’esultanza è quella degli Europei di calcio. Ancora una volta ha stupito il mondo, ha dimostrato di saper andare oltre ogni avversità e il suo sorriso al momento dell’intervista è la conferma che, almeno per questa giornata, ha le energie per dare del filo da torcere a tutti.

Getty Images