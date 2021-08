Il CIO costa il compleanno a Fede

DIARIO DA TOKYO

GABRIELE CATTANEO, nostro inviato a Tokyo

Eletta da poche ore e subito costretta a una rinuncia. Tutti i piani sconvolti. Niente compleanno a casa o comunque in vacanza. Dopo la nomina a rappresentante degli atleti del CIO, arriva la notizia inattesa. Federica Pellegrini dovrà partecipare domenica alla cerimonia di chiusura e fare il giuramento. Quindi soggiorno a Tokyo prolungato di altri quattro giorni. Per carità niente di grave, anzi la stessa Federica ci scherza su. Tanta la gioia per un’elezione per certi versi inattesa che garantirà altri sette anni nello sport. Un incarico che le permetterà di aiutare il suo mondo, non in acqua a suon di medaglie e record, ma in borghese perché ha le idee chiare, soprattutto sui bisogni dei suoi (ex) colleghi.

Altre due edizioni dei giochi olimpici garantite perché resterà in carica per Parigi 2024 fino al termine di Los Angeles 2028. C’è da stare certi che non mancherà il massimo impegno perché lei è fatta così e non si risparmierà pur di raggiungere i suoi obiettivi. In questi giorni avrà un po’ più di tempo per confrontarsi con il Presidente del Coni Giovanni Malagò. D’altronde quest’elezione consente a Fede di entrare di diritto nella giunta e nel consiglio nazionale proprio dello sport italiano. Potrà anche votare alla prossima elezione per la carica del presidente. La campionessa veneta avrà anche il tempo per seguire qualche azzurro impegnato nei prossimi giorni. Già è stata a Saitama per tifare la Nazionale di pallacanestro contro la Francia, ma non è detto che non venga avvistata in altri campi gara. Non potrà però tifare ad altre gare degli sport di squadra perché le Nazionali azzurre sono tutte uscite ai quarti e proprio l’Italbasket è certamente quella che è andata più vicino alla semifinale.