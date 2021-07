Atleta ugandese scomparso a Tokyo: iniziano le ricerche

Un atleta ugandese è irrintracciabile in Giappone, a pochi giorni dall'inizio dei Giochi di Tokyo, come riferiscono media giapponesi citando fonti ufficiali locali. Le autorità stanno infatti cercando Julius Ssekitoleko, quasi 21 anni, del sollevamento pesi: il giovane non si è presentato oggi all'appuntamento per il quotidiano test per il Covid e non era nella sua stanza d'hotel, come rende noto la città di Izumisano, sede del camp pre-olimpico della delegazione del paese africano, una delle prime ad arrivare. Il 19 giugno due membri della squadra dell'Uganda sono risultati positivi allo sbarco all'aeroporto di Narita, vicino Tokyo.