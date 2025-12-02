NFL: i New England Patriots firmano la decima vittoria consecutiva, crollo inaspettato per i Los Angeles Rams nella Week 13

La franchigia del Massachusetts si è imposta per 33-15 i New York Giants, mentre i californiani si sono dovuti arrendere ai Carolina Panthers per 31-28di Marco Cangelli
La “potenza di fuoco” dei New England Patriots si conferma anche nella Week 13 di NFL e lo fa conquistando la decima vittoria consecutiva nella regular season. Un successo importante quello ottenuto dalla franchigia del Massachusetts che ha superato per 33-15 i New York Giants allungando ulteriormente in AFC.
Pur senza Will Campbell, la squadra di Mike Vrabel ha potuto sfruttare il talento di Drake Maye che ha completato ventiquattro lanci su trentuno con 282 yards bucando una difesa comunque in grande difficoltà. Servirà quindi attendere i prossimi impegni agonistici per capire fin dove i New England Patriots potranno arrivare in vista dei play-off.
Al comando della Conference rimangono però anche i Denver Broncos che si impongono nell'AFC West all'overtime sui Washington Commanders completando nel migliore dei modi una sfida folle, vinta per 27-26. Prosegue senza intoppi anche la corsa dei Jacksonville Jaguars che si impongono con un netto 25-3 sui Tennessee Titans, ormai fanalino di coda dell'intera lega, e superano in AFC South gli Indianapolis Colts, costretti a cedere il passo agli Houston Texans per 20-16.
In NFC sorprende il crollo dei Los Angeles Rams che rimangono sì in vetta in NFC West, ma vengono affiancati a quota nove successi dai Seattle Seahawks e dai San Francisco 49ers. Una situazione veramente complessa per la squadra californiana che è stata affossata dai Carolina Panthers per 31-28, mentre spicca in NFC North il successo dei Chicago Bears che superano per 24-15 i Philadelphia Eagles e rimangono davanti nella Division.