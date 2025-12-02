NFL: i New England Patriots firmano la decima vittoria consecutiva, crollo inaspettato per i Los Angeles Rams nella Week 13

In NFC sorprende il crollo dei Los Angeles Rams che rimangono sì in vetta in NFC West, ma vengono affiancati a quota nove successi dai Seattle Seahawks e dai San Francisco 49ers. Una situazione veramente complessa per la squadra californiana che è stata affossata dai Carolina Panthers per 31-28, mentre spicca in NFC North il successo dei Chicago Bears che superano per 24-15 i Philadelphia Eagles e rimangono davanti nella Division.