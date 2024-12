Luke Zahradka trascina l’Italia e guarda al Super Bowl: “Kansas City Chiefs favoriti, ma occhio ai Buffalo Bills”

È stata un’opportunità a cui non potevo dire di no. Un collega del mio primo allenatore aveva un figlio che giocava in Italia, motivo per cui mi ha spiegato come funzionava la cosa e mi ha proposto questa chance. Non avendo giocato moltissimo nel college, l’ho vista come un’opportunità di viaggiare e continuare a giocare. Ho creato un profilo su un sito, mi ha contattato una squadra tedesca e da lì sono arrivato in Europa dove gioco da oltre dieci anni. È stata la scelta migliore che potessi fare. Ho conosciuto diverse culture e sono molto contento di aver preso questa decisione.