I Kansas City Chiefs e la tendenza al "corto muso": ecco come Mahomes e compagni puntano al terzo Super Bowl consecutivo

L'evento, in esclusiva in chiaro su Italia 1 a partire dalle 00.20 di lunedì 10 febbraio, vedrà Patrick Mahomes e compagni affrontare i Philpadelphia Eagles in una rivincita della sfida del 2022 dove la franchigia del Missouri si impose per 38-35. Il perfetto esempio dello stile di gioco dei Kansas City Chiefs, cercare di sbagliare il meno possibile per portare a casa il successo. Guardando le statistiche si può notare come la squadra di Reid abbia una media di 22,6-19,2, un dato che fa specie anche a dispetto di grandi corazzate come i Miami Dolphins del 1972 o i Chicago Bears del 1985 senza scomodare i New England Patriots che completarono la "stagione perfetta" con un punteggio medio di 36,8-17,1.