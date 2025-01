Super Bowl 2025, sarà sfida fra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles: gli uomini di Reid puntano al 3° titolo consecutivo

I Kansas City Chiefs si sono imposti in AFC al termine di una sfida al cardiopalmo contro i Buffalo Bills, in grado di sconfiggere Patrick Mahomes e compagni nella Regular Season, ma non di ripetersi ai play-off. La formazione del Missouri si è imposta per 32-29 sfruttando da una parte le prestazioni del suo quarterback, in grado di conquistare la diciassettesima vittoria in carriera ai play-off, ma dall'altra una difesa granitica che ha impedito ai Bills di portare a casa il successo negli ultimi secondi. Per Mahomes si tratta della quarta vittoria su altrettanti confronti con Josh Allen che probabilmente dovrà cedere il titolo di miglior giocatore della stagione al diretto avversario.