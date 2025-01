Super Bowl: esordio nei play-off per i Kansas City Chiefs, i Detroit Lions sognano contro i Washington Commanders

In caso di vittoria ci sarà lo scontro con i vincitori dell'incontro fra i Buffalo Bills e i Baltimore Ravens, un match di difficile interpretazione complice la presenza di due pezzi da novanta come Lamar Jackson e Josh Allen. Entrambe i quarter back sono in lizza per il premio di MVP della stagione e l'appuntamento nello Stato di New York potrebbe esser decisivo ai fini del risultato. I Bills hanno spazzato via Denver Broncos nel Wild Card Round confermandosi di aver un passo in più in vista della finale di Conference, tuttavia i Ravens sono reduci da una striscia di cinque successi consecutivi che ha permesso loro di battere i Pittsburgh Steelers e di presentarsi all'appuntamento come gli "under dog" di questa corsa al Super Bowl.