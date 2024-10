NFL, i Kansas City Chiefs sconfiggono nel week 7 i San Francisco 49ers e rimangono imbattuti

In AFC risalgono in maniera prepotente i Buffalo Bills e i Pittsburgh Steelers, entrambe con un record di 5-2, che garantisce loro rispettivamente il secondo e il terzo posto nella Conference. I bisonti dello Stato di New York hanno inflitto in casa un 34-10 ai Tennessee Titans, mentre la franchigia della Pennsylvania ha avuto la meglio dei New York Jets nel Sunday Night per 37-15 sfruttando la scelta particolarmente criticata di Mike Tomlin che ha voluto lanciare dal primo minuto l'esperto Russ Wilson al posto del rampante Justin Fields, avendo avuto ancora una volta ragione.