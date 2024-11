NFL, i Kansas City Chiefs vincono il Monday Night e si confermano imbattuti nella Week 9

Nell'NFC continua la corsa al titolo dei Detroit Lions che fanno di un sol boccone i Green Bay Packers, superati a domicilio per 24-14. A questo punto gli uomini di Dan Campbell salgono a sette affermazioni e una sola sconfitta davanti ai Washington Commanders, in grado di superare in trasferta i New York Giants per 27-22. Più distanti i Minnesota Vikings che rimangono in scia grazie alla vittoria sugli Indianapolis Colts per 21-13.