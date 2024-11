I Detroit Lions aprono il "Thanksgiving", i Miami Dolphins puntano ai play-off con i Green Bay Packers

La prima sfida della giornata sarà quella dei Lions che alle 18.30 italiane inaugureranno in casa il "Giorno del Ringraziamento" del football americano con un appuntamento sulla carta agevole. I Chicago Bears non vincono infatti dal 13 ottobre scorso quando sconfissero i Jacksonville Jaguars per 35-16, tuttavia la franchigia dell'Illinois ha costretto nell'ultima giornata di NFL i Minnesota Vikings ai supplementari dimostrando di non voler lasciare nulla d'intentato. Per i Detroit Lions l'imperativo sarà quindi porre grande attenzione per puntellare ulteriormente il primo posto in NFC e confermarsi come gli "sfidanti" a distanza dei Kansas City Chiefs per il Super Bowl.