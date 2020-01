Super Bowl 2020: alla scoperta dell'Hard Rock Stadium

LO STADIO

di

GIACOMO MAGNANI

Per l'undicesima volta nella storia della NFL sarà a Miami che si deciderà il vincitore del Super Bowl, da sempre l'evento sportivo più seguito in America e non solo. Dopo tre anni di attesa, l'Hard Rock Stadium tirato a lucido è pronto ad ospitare la sfida che vale una stagione tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Ma non parlate di "prima volta" per l'impianto da sogno inaugurato nel 1987 e casa degli iconici Miami Dolphins.

I delfini sono l'unica franchigia ad aver giocato una stagione, regolare e playoff, senza mai perdere una partita: la perfect season. Indimenticabile il quarterback Dan Marino, che con la sua divisa verde acqua tra gli anni '80 e '90 ha registrato tutti i record possibili. Molti dei quali proprio nello stadio che alle origini prese il nome del suo ideatore: Joe Robbie, imprenditore americano di origini libanesi e fondatore dei Miami Dolphins.

È il sesto Super Bowl che verrà ospitato dall'impianto che in quasi tutte le altre finali ha avuto un nome diverso: Joe Robbie Stadium (XXIII nel 1989 e XXIX nel 1995), Pro Player Stadium (XXXIII, 1999), Dolphin Stadium (XLI, 2007) e Sun Life Stadium (XLIV, 2010). Nell'estate 2015 è stata completata la prima grande opera di ammodernamento con il rifacimento di parte dell'anello inferiore, riducendo la capacità agli attuali 65.326 spettatori. Nell'estate 2016, poi, la franchigia ha venduto i diritti di denominazione all'Hard Rock Cafe Inc. per 250 milioni di dollari in 18 anni.

Il campo è leggermente più grande di uno di football americano standard, e questo permette di ospitare anche eventi relativi a sport differenti. Nel 29 luglio 2012, ad esempio, ha ospitato l'amichevole estiva tra Milan e Chelsea. Altri tempi: i Blues avevano appena vinto la Champions League e acquistato la futura stella Eden Hazard, mentre il Milan aveva solo da qualche mese salutato colonne come Nesta, Gattuso, Seedorf e Inzaghi. Lo stadio ha poi ospitato WrestleMania XXVIII, in occasione del quale fu battuto il record di presenze nello stadio con 78.363 spettatori. Nel 2021, attorno al suo perimetro, gli appassionati di motori vedranno sfrecciare le vetture di Formula 1 per il primo Grand Prix nella città di Miami.

Tanti anche gli eventi extra-sportivi, come il concerto dei Rolling Stones lo scorso 30 agosto o il suo utilizzo come location per un set cinematografico. I più affezionati ricordano Ace Ventura - L'acchiappanimali, interpretato da Jim Carrey e con il cameo di Dan Marino ad interpretare sé stesso.