Ferri è il primo vincitore della smart EQ fortwo e-cup. Premiati anche Lembo, Simoni e Sellani

19/11/2018 di GIULIA BASSI

A Fulvio Ferri, pilota romano classe 1976, è bastato salire sul podio in Gara1 all'Autodromo di Franciacorta per laurearsi campione e segnare così la stagione del suo ritorno in pista con un titolo. Cinque successi nelle precedenti tappe, tre podi, tre giri veloci: Ferri ha messo da subito la sua firma su questo campionato ottenendo, tra l'altro, la vittoria in gara1 a Misano nella corsa inaugurale. E poco importa che l'ultima corsa, in Gara2 in Franciacorta, sia terminata sulla sabbia a pochi metri dal traguardo: la matematica lo aveva già proclamato leader irraggiungibile per gli altri piloti.



"Sono davvero felice della mia stagione, anche perché è stato un campionato veramente equilibrato e combattutissimo. Ero fermo da due anni e non è stato semplice cimentarsi con questa vettura, ma questo è stata una sfida per tutti" ha detto Ferri commentando la vittoria.



Ferri si è sempre dovuto confrontare in dure battaglie con Ghirelli, Capra e Panzavuota, autori di un campionato di livello e di corse dove le sportellate, i sorpassi e i colpi di scena non sono mai mancati, in qualifica come in gara. Si è corso a Misano, al Milano Rally Show, a Vallelunga (Roma), a Magione (Perugia) e, infine, in Franciacorta: 5 circuiti, 5 weekend che hanno visto non solo il trionfo di Ferri nella classifica generale ma anche quello di Alberto Lembo nella categoria Over, di Silvia Simoni nella categoria Junior e di Silvia Sellani nella categoria Lady.