Tutto pronto a Vallelunga: gli orari del secondo weekend di smart e-cup

L'appuntamento per il secondo round stagionale della smart EQ fortwo e-cup è fissato per questo fine settimana sul circuito di Vallelunga, con le prove libere previste sabato 26 giugno alle ore 10:30, mentre la sessione di qualifica si terrà alle ore 16:40. Doppio appuntamento domenica 27 giugno con Gara 1 in programma alle ore 10:00, mentre Gara 2 inizierà alle ore 16:00. Entrambe le gare saranno visibili in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.