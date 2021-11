Smart e-cup: Torelli si perde, Savoia ne approfitta e vince Gara 1. Azzoli 2º

Francesco Savoia la spunta su Riccardo Azzoli e vince una Gara 1 prima posticipata e poi condizionata dalla nebbia. Sul tracciato Tazio Nuvolari di Cervesina il pilota della CityCar Bari passa in testa al primo giro superando un Gabriele Torelli in difficoltà a causa dell'asfalto inumidito, bravo nonostante tutto a chiudere al terzo posto ai danni di Vittorio Ghirelli. FedePerlam deve ritirarsi con la SportMediaset Car in 21ª dopo un corpo a corpo con la Sirio di Leonardo Colavita che ha costretto la Safety Car a fare il suo ingresso.