Smart e-cup, si torna in pista a Varano: il programma del weekend

Finalmente la pausa estiva è terminata, è tempo di tornare all'azione per la smart EQ fortwo e-cup. Il quarto round della serie 100% electric prenderà il via da Varano e a seguire il weekend di sabato 11 e domenica 12 settembre ci sarà SportMediaset, con una copertura completa dell'evento. In particolare, Gara 1 e Gara 2 saranno in live streaming sulla nostra pagina Facebook.