smart e-cup, prove libere: Torelli detta il passo, poi Bencivenni e De Pasquale

Il terzo weekend di smart EQ fortwo e-cup 2022 si apre nel segno del solito Gabriele Torelli, che con la sua Autotorino chiude le prove libere in prima posizione grazie al tempo di 1:30.906. Una sessione molto combattuta, con i primi quattro piloti in appena 70 millesimi. Filippo Bencivenni (Barbuscia) è secondo, poi Giuseppe De Pasquale (Rstar Palermo) e Leonardo Arudini (Crema Diesel) rispettivamente terzo e quarto. Solo sesto tempo per Francesco Savoia con la CityCar Bari (1:31.143).

© smart e-cup