smart e-cup: Carboni e SportMediaset vincono Gara 1 a Misano, le AutoTorino completano il podio

© smart e-cup

La prima vittoria nella nuova edizione di smart e-cup è targata SportMediaset. A trionfare in quel di Misano è infatti Gianluca Carboni, che ha sfruttato un errore di Gabriele Torelli (AutoTorino) per portarsi in testa difendendo il risultato fino alla bandiera a scacchi. In terza posizione un altro pilota dell’AutoTorino, Giuseppe De Pasquale. Domani, domenica 21 maggio alle 9:00, si spegneranno i semafori che daranno il via a Gara 2 (con griglia di partenza invertita rispetto a quella di arrivo di quest’oggi).