Quante emozioni in Gara 3: Azzoli si ritira, trionfa De Pasquale davanti a Torelli e Ferri

L’ultima delle tre sessioni di gara sul circuito di Varano de’ Melegari sorride a Giuseppe De Pasquale, che con la sua RStar Palermo è il primo pilota a tagliare il traguardo dopo un mix interminabile di emozioni. Tanti i corpo a corpo di questa sfida conclusiva, alla quale ha dovuto rinunciare Riccardo Azzoli per un problema tecnico mentre stava guidando il gruppone. A spuntarla per la seconda posizione è Gabriele Torelli della Paradiso Group, mentre Fulvio Ferri completa il podio. La vettura della Merbag Milano resiste agli attacchi di un indiavolato Vittorio Ghirelli, che chiude l’ottimo weekend emiliano con il quarto posto davanti a Francesco Savoia. 18ª posizione finale per la Media Car di SportMediaset guidata da Andrea Galeazzi.