Qualifiche: Torelli si prende la pole position a Vallelunga, Leo chiude 4º

Uno scatenato Gabriele Torelli registra il primo tempo nelle qualifiche del weekend di Vallelunga della smart EQ fortwo e-cup. Il pilota dell’Autocentauro conferma l’ottimo stato di forma (bene anche nelle prove libere) piazzandosi davanti a tutti in 1'06.081. Alle sue spalle Riccardo Azzoli (+0.115) completa la prima fila, con Francesco Savoia terzo (+0.139). In quarta posizione Federico Leo, sempre più a suo agio con la SportMediaset Social Car. Colpo di Michele Spoldi e Filippo Bencivenni, rispettivamente quinto e sesto. Indietro Ferrara (7º), Ghirelli (8º) e Ferri (9º). Domani, domenica 27 giugno, è race day: Gara 1 alle 10:00, Gara 2 alle 16:00, entrambe in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.