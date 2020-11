Prove libere nel segno di Azzoli. 3º tempo per Ferrara dietro a Ferri

Primi giri di ambientamento in quello che sarà il teatro del gran finale della smart EQ fortwo e-cup. Nelle prove libere in quel di Misano Adriatico è la Special Car di Riccardo Azzoli a chiudere in testa (2:21.950, unico a scendere sotto il 2 e 22) davanti al solito Fulvio Ferri. A suo agio anche Luigi Ferrara, che con la SportMediaset Car ha chiuso alle spalle dei primi due. Bene anche Gianluca Carboni (5º), in questa sessione più veloce di due super piloti come Francesco Savoia (6º) e Vittorio Ghirelli (7º).

smart EQ fortwo e-cup