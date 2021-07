La prima volta di Federico Leo nella smart e-cup: "Che divertimento!"

Tutte le emozioni della smart EQ fortwo e-cup raccolte in un video da non perdere. È così che Federico Leo, pilota e YouTuber, ha raccontato la due giorni in quel di Vallelunga per salire a bordo della SportMediaset Social Car. C'è anche lo sfottò del collega Alberto Naska: "Ringrazia che non c'ero io, altrimenti saresti arrivato dietro!".