Il gran finale della smart e-cup sarà a Magione: il programma del weekend

GLI ORARI

Gli orari delle ultime tre gare che decideranno il campione della stagione 2022 di smart EQ fortwo e-cup

© smart e-cup Sarà l’autodromo di Magione a ospitare l’ultimo e decisivo round della smart EQ fortwo e-cup 2022. Il circuito perugino ospiterà nel weekend del 15 e 16 ottobre tre gare con punteggio raddoppiato, che potrebbero sconvolgere tutti gli schemi e i piani dei 23 elektro-gladiatori.

Con le qualifiche previste nella mattinata di sabato 15 ottobre, la prima delle tre manche andrà in scena sabato pomeriggio, mentre Gara 2 e 3 sono in programma domenica 16. Tutte le sessioni saranno come di consueto trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook di SportMediaset.

Con 200 punti in palio, la lotta per il titolo di campione italiano smart e-cup tra l’Autotorino di Gabriele Torelli e la CityCar Bari di Francesco Savoia, distanziati da appena 13 punti dopo 9 gare, potrebbe aprirsi anche alla Crema Diesel di Leonardo Arduini (-31) e al terzetto composto dalla Mercedes-Benz Roma di Simone di Luca, la Rstar Palermo di Giuseppe de Pasquale e la Barbuscia di Filippo Bencivenni, chiusi in un fazzoletto di 8 punti a poco più di 30 lunghezze dal terzo posto assoluto. Una lotta nella lotta, dove tutto può ancora succedere.

VENERDÌ 14 OTTOBRE

13:15 - Prove libere

18:15 - Prove libere

SABATO 15 OTTOBRE

12:00 - Qualifiche

18:05 - Gara 1 (diretta streaming su SportMediaset)

DOMENICA 16 OTTOBRE

8:35 - Gara 2 (diretta streaming su SportMediaset)

14:45 - Gara 3 (diretta streaming su SportMediaset)