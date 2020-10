Ferri resta leader, ma il campionato è più aperto che mai

Ancora 125 punti da assegnare: sono tanti per poter ambire al titolo di Campione Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport. Dopo Pergusa, la Merbag di Ferri rimane in testa alla classifica, ma ora ha solo 3 punti di vantaggio sulla CityCar Bari di Savoia. Seguono appaiati entrambi a 16 punti la RStar di De Pasquale e la Special Car di Azzoli, ma il gioco degli scarti potrebbe riportare in lizza anche la Mercedes-Benz Roma di Vittorio Ghirelli.