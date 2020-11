Quanti debutti a Misano: Ferrara torna sulla SportMediaset Car

SMART EQ FORTWO E-CUP

Il gran finale della smart e-cup vede sulla griglia di partenza tre nuovi volti questo fine settimana sul tracciato di Misano Adriatico. Sulla SportMediaset Car c'è ancora Luigi Ferrara, sulla Paradiso Group sale per la prima volta Alessio Aiello, mentre sulla Falcar fa il suo debutto Giuseppe Marech. smart EQ fortwo e-cup

Reduce dalle belle prestazioni di Binetto, dove era anche salito per ben due volte sul terzo gradino del podio, Luigi Ferrara torna al volante della vettura griffata SportMediaset: "A Binetto mi sono davvero divertito, sono rimasto molto sorpreso in positivo. Non pensavo che una vettura elettrica fosse così "fun to drive" e "challenging" al contempo. Proverò a rimettermi davanti, magari puntando alla vittoria se possibile".

Alessio Aiello fa il suo debutto in elettrico sulla vettura di Paradiso Group. Il 35enne di origini calabresi da qualche anno è protagonista del mondo TCR ed oggi è al comando della Coppa Italia Turismo: "Sono davvero curioso di provare queste vetture, le ho viste in azione a Vallelunga e mi hanno colpito. A Misano correrò su due fronti e spazierò tra la mia TCR in Coppa Italia e l'avvenieristica smart e-cup. Sarò interessante capire e scoprire le differenze tra le due vetture".

Giuseppe Marech fa invece il suo debutto sulla vettura di Falcar. Il gentleman driver romano, che in carriera è arrivato fino alla Formula 3 degli anni '90, si è poi specializzato con le vetture turismo: "Non vedo l'ora di iniziare, seguo la smart e-cup da tempo e pensavo ad un impegno full time nel 2021. Grazie a Falcar e Starline Group ho avuto questa opportunità prima del previsto. Avrò tutto da scoprire a Misano, non vedo l'ora".

