È di Bencivenni la prima pole position stagionale! 9º tempo per Leo

Prima sessione di qualifica stagionale a Vallelunga e primo colpo di scena: il tempo più veloce lo registra il dealer Barbuscia con uno scatenato Filippo Bencivenni, campione in carica della categoria Junior, che si mette in prima posizione (2'18.716). Alle sue spalle Gabriele Torelli, più lento di quasi mezzo secondo. Completano la seconda fila la Mercedes-Benz Roma del debuttante Di Luca e la CityCar Bari del campione in carica, Ciccio Savoia. Federico Leo, a bordo della vettura SportMediaset, chiude 9º.

smart EQ fortwo e-cup