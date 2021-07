Classifica piloti: Azzoli sempre in testa, Torelli e Savoia inseguono

Dopo tre round e con altrettanti da disputare, di cui l'ultimo con punteggi raddoppiati, Riccardo Azzoli (129 punti) mantiene saldamente la classifica di campionato su Gabriele Torelli, staccato di appena 11 punti e Vittorio Ghirelli, terzo a meno 16. Guai a sottovalutare Francesco Savoia (107), che il gioco degli scarti porta in terza posizione, Ferri e De Pasquale, in ascesa dopo un inizio di stagione difficile. La classifica Challenger vede in testa Calvagni (37 punti), che a Imola ha allungato sui diretti rivali Mosconi e Bencivenni. Il pilota di StarEmilia e Penske Italia è invece saldamente in testa nella classifica Junior, dove ha un margine di sicurezza (+11) su Carlotto e Longo.