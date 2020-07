Azzoli si ripete: chiude in testa le prove libere di Magione

Un Riccardo Azzoli in grande spolvero nelle prove libere del 1º weekend della smart EQ fortwo e-cup. Il nuovo pilota della debuttante Special Car chiude in testa il primo appuntamento della due giorni di Magione e piazza un distacco di oltre mezzo secondo dai suoi inseguitori. Il vice-campione della scorsa stagione dimostra di trovarsi a suo agio sul circuito umbro: anche nel 2019 aveva dominato le prove libere, senza però salire sul podio né in Gara 1 né in Gara 2. Buon debutto per Vicky Piria a bordo della SportMediaset social car, che chiude la sessione all'11º posto e davanti a Silvia Sellani (17ª), due volte vincitrice del Trofeo Lady.