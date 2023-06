Donadoni: "Silvio Berlusconi la persona più importante per me"

Roberto Donadoni ricorda Silvio Berlusconi con un aneddoto che va oltre il calcio: "Nella mia vita non c’è mai stato nessuno di così importante, Berlusconi c’è stato sempre, anche nei momenti più difficili. Quando ho divorziato per me è stata dura, ma lui mi è stato accanto, mi ha dato consigli". Ma ovviamente c'è tanto Milan nei racconti dell'ex esterno rossonero: "Ero da pochi mesi a Milanello quando mi chiese: 'Secondo te la gente cosa pensa di me?' Io, giovane, ero intimorito e rimasi in silenzio. Lui capisce e mi fa: 'Te lo dico io cosa pensano. Che sono come Re Mida: tutto quello che tocco diventa oro. Ma non è fortuna, mi faccio un mazzo così, non lascio niente di intentato, le provo tutte. Do sempre il massimo. Dovete farlo anche voi in campo".