Verso Galles-Italia: "Sentiamo la pressione, vogliamo reagire"

AUTUMN NATIONS CUP

L'Italrugby si prepara al match conclusivo dell'Autumn Nations Cup contro il Galles. Kick-off alle 17:45 con la partita che sarà trasmessa sabato 5 dicembre sul canale "20" delle reti Mediaset, su sito e app di SportMediaset. Il c.t. Franco Smith e il capitano Luca Bigi sono intervenuti in conferenza stampa.

Sulla titolarità di Varney, ha così parlato il c.t.: "È un passo importante per la sua carriera. Ha qualità diverse da quelle di Violi, che magari ha più esperienza. Abbiamo pensato che in questa Autumn Nations Cup fosse giusto inserire nuovi giocatori nel percorso della Nazionale".

Luca Bigi, il capitano, ha parlato della pressione percepita dalla squadra: "Tutte le settimane siamo sotto pressione perché vogliamo vincere. Ci prepariamo quotidianamente perché questo accada. Abbiamo bisogno di una reazione, vogliamo vincere".

Sui progressi della squadra in questi mesi di lavoro: "Per fortuna abbiamo avuto questo periodo insieme per cominciare a conoscerci - spiega Smith. Ho avuto una buona idea della direzione in cui dobbiamo andare e cosa manca. Portare dentro questi giovani ragazzi in Nazionale era importante per creare un futuro. Hanno lavorato duro, sono stati coraggiosi ed efficaci nel lavoro. anche la parte fisica è migliorata tantissimo. Da questo punto di vista abbiamo bisogno di tantissimo lavoro. Siamo indietro, ma stiamo continuando a lavorare per farlo entrare nel nostro DNA. L'etica del lavoro c'è ed è ottima. conosciamo molto meglio il gioco rispetto all'inizio. Dobbiamo continuare a lavorare duro fino ai prossimi appuntamenti".

La chiosa di Bigi sulla partita contro il Galles: "Ci siamo concentrati su noi stessi, sappiamo la qualità dei loro giocatori e affrontiamo una grande squadra. Ci siamo concentrati sul nostro processo, avere il controllo per 80' e non farci condizionare restando lucidi pre tutta la partita. Ci siamo allenati molto bene, curando i dettagli e riducendo i carichi per arrivare freschi".